سعوديان وكويتي إلى المرحلة الثانية من «شاعر المليون»

تناول المشاركون في الحلقة الثالثة من مسابقة «شاعر المليون» مواضيع عدة كان أبرزها الجانبين الإنساني والوطني، بينما دفعت المنافسات الشعرية لجنة التحكيم لتأهيل السعودي مشعل العنزي، والكويتي أحمد المطيري، بينما أهّل تصويت الجمهور السعودي مشاري سرهيد الرشيدي، وذلك مساء أول من أمس، على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي بحضور معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية وعدد من المسؤولين ومحبي الشعر.

دور مؤثر

قدمت الحلقة تقريراً عن المغفور لها الشيخة حصة بنت محمد، وجاء فيه: إن التاريخ يتوقف إجلالاً وتقديراً عند الكثير من الأمهات، ويتحدث بصوت الفخر عن الكثير من إنجازاتهن، التي خلدها على صفحاته الذهبية، ويبقى الحديث مختصراً عن أدوارهن المؤثرة في مجالات الخير والإحسان والعطاء.

والشيخة حصة بنت محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان واحدة من نساء هذا الوطن الغالي، التي ربت قائداً على حب وطنه والارتباط بأرضه، وكان لها الدور الكبير في تنشئة نجلها صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على حب العلم، وسقته من صفات القيادة الحكيمة وحب الوطن.

وكانت قريبة من مجتمعها في مدينة العين، بشكل خاص والإمارات بشكل عام، وما زالت المواقف تشهد بأياديها البيضاء في كل مناسبة، إذ رعت جوائز لتحفيظ القرآن الكريم وعلومه، ودعمت الثقافة برؤيتها العميقة ونظرتها الثاقبة، احتضنت العديد من مشاريع الخير داخل الإمارات، وفي مختلف دول العالم، واليوم نودع روحها الطاهرة، ويبقى أثرها الطيب مخضراً، يرافقنا كونها ذكرى عطاء لا تنقطع في إمارات الخير.

منافسات شعرية

على خشبة المسرح عرف المقدمان حسين العامري وأسمهان النقبي بالشعراء المتنافسين وهم إلى جانب العنزي والمطيري السعودي آدم القحطاني، السوري محمد القرعاني، البحرينية سبيكة الشحي، والإماراتي حمد المزروعي، الذين ألقوا قصائدهم منتزعين إعجاب لجنة التحكيم التي كان لا بد لها من تأهيل شاعرين فقط، بحسب قوانين المسابقة. ونال أحمد بن شمروخ المطيري إحداها عن نصه الوجداني المليء بالصور الشعرية الجديدة، كما أجمعت لجنة التحكيم، إذ جاء في مستهله:

استنبط الحلم من خلد الحقيقة مدار واستيقن العز مشرق والهقاوي تفور. بينما قدم المتأهل الثاني الشاعر مشعل الضوي العنزي، قصيدة فخر قال في مطلعها:

اخضرّت الأغصان واستقويت يا عود القصب /‏‏‏‏ فوق الكفوف اللي سقت عرقك من النبع الزلال

ورأت اللجنة أن النص عميق ومليء بالشعر، ومغلف بالرمزية، والتصوير المضاعف من خلال أبيات مشرقة، بينما ألقى ضيف الأمسية الشاعر عبدالله بن عون قصيدة وطنية حماسية موضوعها الخليج وحكامه.

مشاركون

سيتنافس في الحلقة الرابعة من المسابقة المستمرة لغاية 24 أبريل المقبل، طلق الدعجاني، وفواز العنزي من السعودية، ومانع الهميمي من اليمن، وزايد التميمي من العراق، وعايد الشلال من الكويت، وسالم المناعي من البحرين.