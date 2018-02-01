«ثقافي عجمان» يكرّم الشركاء الاستراتيجيين لوزارة الثقافة

كرم الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي، رئيس دائرة الميناء والجمارك وعضو المجلس الوطني، الشركاء الاستراتيجيين لوزارة الثقافة وتنمية المعرفة في عجمان، خلال حفل نظمه المركز الثقافي في عجمان وشهده ممثلو الدوائر الحكومية والمؤسسات الإعلامية والأفراد.

وأكدت بدرية الحوسني مديرة مركز عجمان الثقافي في عجمان على أهمية تنظيم حفل تكريم الشركاء الاستراتيجي السنوي، وذلك من اجل تكريم الشركاء لمساهمتهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الخاصة بمركز الثقافة، وتواصلهم الدائم وتعاونهم في جميع الفعاليات والمناسبات الوطنية.

ووجهت الشكر الجزيل للجهود المتميزة من الشركاء في دعم خطط ومبادرات وبرامج وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، إضافة إلى الدعم المعنوي والمساندة المتواصلة، والذي كان له بالغ الأثر في تعزيز مفهوم العمل.

لافتة إلى أن هذا الأمر دليل على أن الجميع يسلك طريق التميز وينتهج نهج حكومتنا الرشيدة التي تسعى إلى أن تكون المؤسسات الاتحادية والمحلية رائدة في المجتمع متكاملة ومتعاونة تسعى لتحقيق السعادة في كافة مجالات الحياة لنكون نموذجاً مشرفاً على الصعيدين المحلي والعالمي. وقالت: إن تكريمكم عرفان منا لما قدمتموه من روح تسودها المحبة والإيجابية، إضافة إلى الشراكة المتبادلة بيننا التي أضافت الكثير من المعرفة.