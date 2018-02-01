يسقط من الطابق الثامن أثناء نومه وينجو

هوى رجل في الخامسة والثلاثين من عمره من الطابق الثامن، من نافذة مبنى في نيويورك، أثناء سيره وهو نائم مؤخراً، ولكن نجا من الموت لحسن حظه.

وذكرت صحيفة «نيويورك بوست»، أن راندي فوثيسان سقط فوق سقالة في الطابق الثاني، ولم يكن يرتدي سوى ملابسه الداخلية أثناء سقوطه. وقد ساعده رجال الإنقاذ على العودة إلى المبنى من فوق السقالة عبر النافذة. ثم نقل راندي إلى المستشفى لعلاجه من كسر في رجله وأحد أضلاعه، كما عانى من إصابات في ظهره وجذعه.

وأخبرت صديقة الفتى، الشرطة أنه تناول بعض أقراصها المنومة قبل أن يخلد إلى النوم. فيما صرح شقيق الضحية للصحيفة، أن أخاه، وهو عامل صناعي، اعتاد السير أثناء نومه منذ الصغر، وأنه الآن بخير.