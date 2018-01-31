عمدة حي يدير عصابة إجرامية ضمنها قاض وضابطا شرطة

اعتقلت شرطة بيرو، اليوم الاربعاء، عمدة حي في ليما بتهمة قيادة عصابة اجرامية تستولي على الأراضي، وتبيعها بشكل غير قانوني، حسبما أفادت وكالة أنباء اندينا.

وجرى إلقاء القبض على كارلوس أرس، عمدة سانتا روسا، مع 30 اخرين يشتبه في انتمائهم الى العصابة المعروفة باسم "دامنيد سانتا روسا".

وكان من بين المحتجزين ثلاثة من مسؤولي البلديات، وقاض واثنان من ضباط الشرطة.

وشارك أكثر من 800 من ضباط الشرطة و 55 من المدعين العامين في المداهمات صباح اليوم.

واشارت وكالة اندينا إلى أن العصابة يشتبه في استيلائها عن طريق الاحتيال على أكثر من 800 ألف متر مربع من الأراضي للقيام بعمليات تجارية غير مشروعة جنت خلالها حوالي 6 ملايين دولار.

وتشمل الاتهامات الموجهة ضد أفراد العصابات أيضا الابتزاز، وحيازة أسلحة نارية بصورة غير مشروعة، واستخدام قتلة محترفين.