فنان يطعن صديقه لقطعه حبل إبداعه

ألقت الشرطة الروسية القبض على مواطن في بلدة تروسوفكا بمقاطعة أومسك، بتهمة قتل صديقه.

وأعلنت لجنة التحقيقات الجنائية في المقاطعة أن الحادثة وقعت، مساء يوم الجمعة 26 يناير الجاري، عندما قرر الصديقان الفنانان الرسامان، قضاء الأمسية معا، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وبينما كان صاحب الدار منهمكا في الرسم، انشغل الضيف بتحضير طعام العشاء في المطبخ، وفي تلك الأثناء سأل مضيفه عن كمية "البطاطا" التي يجب تحضيرها أكثر من مرة، مقاطعا بذلك خط الإلهام الإبداعي الذي كان الرسام فيما يبدو يستحضره في لوحاته، فكانت الطامة الكبرى!

حيث أفاد مصدر في لجنة التحقيق بأنه "عندما عاد الضيف ونادى صديقه إلى المطبخ مجددا، انزعج الأخير لأن فرشاة الرسم تجف بسرعة، وأخذ السكين وطعن ضيفه، وأعقب ذلك بالاتصال بسيارة الإسعاف التي وصلت بعد أن قضى الجريح نحبه".

وأشار المصدر إلى أنها لم تكن المرة الأولى التي يرتاد فيها الرسام القاتل السجن، حيث قضى فيه سابقا 19 عاما من عمره، وخرج لتوه في شهر ديسمبر الماضي.