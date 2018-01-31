بطاقات «دبي للتسوق» تقدم تخفيضات مغرية لغاية 20 فبراير

من منا لا يستمتع بزيارة المطاعم الفخمة في دبي لما تقدمه من خدمات خمس نجوم في أجواء وديكورات وخلفيات لأشهر معالم المدينة الساحرة. هذه الخدمات الراقية ليست بالضرورة مكلفة إذ يمكنك استخدام بطاقة تمكنك من اختيار 3 مطاعم فاخرة في دبي أوبرا وأتلانتيس وحتى مطاعم عائمة بمبلغ لا يزيد عن 399 درهما.

كيف ذلك!

كل ما عليك فعله هو الاستفادة من بطاقات مهرجات دبي للتسوق "دبي باس" التي تستمر صلاحيتها لغاية 20 فبراير 2018.

تتوفر باقات "مهرجان دبي للتسوّق" بأسعار تبدأ من 399 درهماً، تتيح لك الاستفادة من 3 عروض لأبرز الأماكن الترفيهية مثل موشنغيت وليغولاند وزيارة قمة برج خليفة وسكي دبي ووايلد وادي وعالم إي إم جي AMG world وغيرها من الأماكن الترفيهية الكثيرة فضلا عن قائمة لأشهر وأفخم المطاعم في دبي أوبرا وفندق أتلانتيس ومجموعة مختارة من المطاعم العائمة.

تأتي بطاقات مهرجان دبي للتسوق في 3 فئات أولها توفر ثلاثة عروض، والثانية خمسة عروض، والثالثة عروض غير محدودة تمنح توفيراً كبيراً على أبرز الوجهات السياحية والمطاعم بما في ذلك "لا بيرل" أو مطعم "شان كونولي" المميز في "دبي أوبرا"، حيث تتيح هذه البطاقات الدخول المجاني عند اختيارك لأية وجهة ترغب في التوجه إليها.

للمزيد من المعلومات حول هذه البطاقات يرجى زيارة موقع مهرجان دبي للتسوق.