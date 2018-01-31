مقتل 3 أشخاص في سقوط "هليكوبتر" على منزل

قال مسؤولون إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم يوم الثلاثاء عندما سقطت طائرة هليكوبتر على منزل في منطقة نيوبورت بيتش في جنوب ولاية كاليفورنيا .

وقال مطار جون وايني على تويتر إن الطائرة الهليكوبتر كانت تقل أربعة أشخاص عندما وقعت فوق المنزل على بعد نحو 1.6 كيلومتر من المطار.

وقالت شرطة نيوبورت إن ثلاثة أشخاص قتلوا في الحادث الذي وقع بعد الظهر.

ولم يتضح على الفور إن كان القتلى الثلاثة جميعا من ركاب الطائرة أم أن من بينهم شخصا تصادف وجوده على الأرض.

وقالت الشرطة إن الحادث شمل خمسة أشخاص إجمالا بينهم أربعة كانوا على متن الطائرة وشخص على الأرض.