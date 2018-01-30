يقتل طليقته وأولادهما الثلاثة ويلقى بنفسه من الطابق الـ20

أقدم رجل بلجيكي على الانتحار على الأرجح بعد أن قتل زوجته السابقة وأولادهما الثلاثة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام بلجيكية.

وقد عثر على جثة الوالد، وهو من أصول تونسية، عند أسفل مبنى في منطقة مولنبيك في العاصمة بروكسل حيث تم استدعاء عناصر الإسعاف قرابة الساعة 5,30 صباحاً بسبب حريق اندلع في سيارة مركونة تحت العمارة. وقد رمى الرجل، البالغ من العمر 39 عاماً، نفسه من الطابق العشرين، على ما يبدو.

وقصدت الشرطة منزل زوجته، التي طلّقها منذ فترة قصيرة لإبلاغها بالحادثة، فعثرت عليها جثة هامدة إلى جانب جثث الأطفال الذين كانوا في السادسة والثامنة والعاشرة من العمر.

ويرجّح المحققون فرضية أن يكون الرجل قد انتحر بعد أن قتل طليقته وأولادهما. وتسعى الشرطة راهناً إلى التأكّد من صحّة هذه النظرية.