العثور على نصف طن رسائل في منزل ساعي بريد "كسول"

عثرت الشرطة الإيطالية في منزل ساعي بريد بشمال البلاد على " أكثر من نصف طن" من الرسائل البريدية التي لم يتم تسليمها لأصحابها.

قالت الشرطة اليوم الثلاثاء إنها عثرت على رسائل لم يتم فتحها تعود لعام 2010 في منزل الساعي والمرآب الملحق به، وشملت رسائل من بنوك وفواتير غاز وكهرباء وخلافه وغرامات مرورية.

وساعي البريد الذي أطلقت عليه الشرطة لقب " ساعي البريد الكسول" يبلغ من العمر 56 عاما ويعيش بالقرب من مدينة فيتشينزا بشمال شرق البلاد. ولم يتم إلقاء القبض على الرجل، ولكنه يواجه حاليا الخضوع للمحاكمة.

وقالت الشرطة " هذه أكبر شحنة رسائل بريدية يتم العثور عليها في إيطاليا، وقد تم تسليمها لمكتب بريد فيتشينزا من أجل فرزها وإيصالها لإصحابها في نهاية المطاف".