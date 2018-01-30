مباشر الآن.. خطوات لإطلاق مشروع من دون رأس مال

سيعرض البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي للصحيفة @AlBayanNews اليوم الساعة الواحدة ظهراً وستتناول الحلقة موضوع كيفية إطلاق مشروع تجاري من دون تمويل أو رأس المال.

كما يطرح البرنامج آخر التطورات التقنية التي تفيد في إبقاء مشروعك في قمة النجاح وكيفية تحويل الشغف إلى ربح مادي.