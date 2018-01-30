في الحلقة الرابعة من البرنامج

مباشر الآن.. خطوات لإطلاق مشروع من دون رأس مال

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يبث موقع البيان الإلكتروني اليوم الحلقة الرابعة من برنامج #طور_نفسك_لايف مع خبير تنمية رواد الأعمال مصطفى الحموي The Passionpreneur حيث يناقش البرنامج جميع ما يتعلق بأساليب تنمية وتطوير الذات على المستويين الشخصي والعملي.

سيعرض البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي للصحيفة @AlBayanNews اليوم الساعة الواحدة ظهراً وستتناول الحلقة موضوع كيفية إطلاق مشروع تجاري من دون تمويل أو رأس المال.

كما يطرح البرنامج آخر التطورات التقنية التي تفيد في إبقاء مشروعك في قمة النجاح وكيفية تحويل الشغف إلى ربح مادي.

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