الروبوت «صوفيا» تتزين وتظهر على غلاف مجلة عالمية

تحتفل مجلة Stylist الأسبوعية المختصة بعالم الموضة والأزياء، بإطلاق نسختها الـ400، واختارت وضع صورة الروبوت "صوفيا" على غلافها باعتبارها أول روبوت يحصل على جنسية في العالم. وظهرت صوفيا وهي تضع الماكياج وترتدي الشعر المستعار.

ونشرت المجلة البريطانية عدداً من الصور لـ"صوفيا" من جلسة التصوير، التي جاء تنفيذها بالكامل من قبل الآلات، حيث قامت طائرات من دون طيار بوضع الماكياج والتصوير.

وهنأت "صوفيا" المجلة بمناسبة صدور العدد رقم 400، من خلال تغريدات على حسابها في "تويتر". وأضافت في تغريدة أخرى أنها ترغب في أن يتذكرها الناس على أنها روبوت مميزة، تفهم البشر وتساعدهم في الحصول على مستقبل باهر.

وذكرت رئيسة تحرير الطبعة البريطانية من المجلة الشهيرة، سوزان رايلي، أن المصمم في هذه الطبعة يريد تذكير الناس بأن التقنيات الحديثة تمثل فرصة وتحدياً بالنسبة للجميع.

وقالت رايلي: "إن اعتمادنا على التكنولوجيا يزداد، بل تشكل تحدياً وخطوة لا تصدق تدل على قوة الذكاء الاصطناعي، فمن الطبيعي أن ننظر إلى المستقبل عندما نتطور".

يُذكر أن الروبوت "صوفيا" هي أول روبوت في العالم تحصل على الجنسية السعودية.

Look who was featured on the January cover of @StylistMagazine! Congratulations on your 400th issue. #Sophiatherobot #AI #fashion #style pic.twitter.com/dsCYMNKHhf