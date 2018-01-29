«مؤسسة دبي للإعلام» و«دو» تتعاونان لتحديث منصة البث الإذاعي FM

أعلنت دو، مزود خدمات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، خلال فعاليات معرض «كابسات 2018»، عن تعاونها مع مؤسسة دبي للإعلام لتحديث منصة البث الإذاعي لراديو FM التي توفرها للمؤسسة.

جاء الإعلان عن التعاون خلال فعاليات المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الصناعية «كابسات 2018» الذي جرت فعالياته في الفترة من 14 –16 يناير 2018 بمركز دبي التجاري العالمي.

وبموجب اتفاقية التعاون ستقدم دو حلولاً مبتكرة لتطوير وتحديث نظام راديو FM الذي توفره دو لمؤسسة دبي للإعلام، والذي كانت دو قد طورته في السابق، إضافة إلى ذلك ستعمل الشركة الرائدة في مجال حلول وخدمات البث على تحديث تقنيات الإرسال في النظام وتعزيز قدراته وتوسيع تغطية البث الفعالة.

شراكة

وقال فهد الحساوي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «يسعدنا تعزيز شراكتنا المميزة والاستراتيجية مع مؤسسة دبي للإعلام لتزويدها بأحدث حلولنا وخدماتنا المبتكرة. نحن نوفر أفضل نظام إرسال موجات FM على مستوى العالم الذي يستخدم أحدث التقنيات المبتكرة في السوق.

ونحن ملتزمون بتزويد عملائنا بمحفظة متكاملة من أحدث حلول وسائل الإعلام والتي تشمل خدمات الراديو والتلفزيون وغيرها. ونتطلع إلى الاستفادة من خبراتنا وقدراتنا لدعم مؤسسة دبي للإعلام في هذا المشروع المميز».

وقال صالح عبدالله لوتاه، نائب المدير التنفيذي الدعم الفني في مؤسسة دبي للإعلام: «نحن ملتزمون في مؤسسة دبي للإعلام بتزويد متابعينا عبر المنطقة بأفضل خدمات البث التلفزيوني والإذاعي.

وفي إطار مساعينا الهادفة إلى تعزيز تجربة متابعينا عبر المنطقة، يسعدنا الإعلان عن تعاوننا مع دو لتحديث منصة إرسال موجات راديو FM التي توفرها شركة دو للمؤسسة. وسنواصل العمل على تحديث واستخدام أفضل الحلول والخدمات بما يلبي تطلعاتنا وتطلعات مشاهدينا».