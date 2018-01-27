قتل ابنه ورمى جثته في بركة ماء

أقدم أب على قتل ابنه ذي5 سنوات قبل أن يرمي جثته في بركة مياه في إحدى مناطق البادية الشمالية، لكن الأمن ألقى الاردنالقبض عليه في منطقة الرويشد شرقي الاردن أثناء محاولته الهرب خارج البلاد، وفقاً لصحيفة الدستور الاردنية.

وقال مصدر أمني إن معلومات وردت إلى الأجهزة الأمنية حول نية شخصين الهرب خارج الأردن بطريقة غير مشروعة، حيث تم إلقاء القبض عليهما في منطقة الرويشد شرقي البلاد.

وأضاف أن أحد المقبوض عليهما اعترف في التحقيق معه أنه قتل ابنه بعد خنقه ثم رمي جثته في بركة مياه، دالاً على مكانها.

وأشار المصدر إلى أن مجموعات البحث الجنائي والبادية الملكية توجهت لمكان ارتكاب الجريمة في إحدى مناطق البادية الشمالية حيث عثروا على جثة تعود لطفل وتبين أنه ابن ذلك الشخص وبوشرت التحقيقات لمعرفة الأسباب والدوافع وراء ارتكاب الجريمة.