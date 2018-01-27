45 ألف شخص يشربون من كأس شاي واحدة

بارتفاع بلغ 3.66 أمتار، وقطر داخلي علوي امتداه 1.42 متر، سجلت القرية العالمية، أول من أمس، رقماً قياسياً جديداً في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، من خلال أكبر كوب من شاي «الكرك» في العالم، اتسع لـ5 آلاف ليتر من الشاي الساخن تم إعدادها وتقديمها لضيوف الوجهة الترفيهية المميزة في دبي.

حيث استمتع حوالي 45 ألفاً من زوارها مجاناً بمذاق الشاي، وقد تفوقت بذلك القرية على الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله العام الماضي في شنغهاي بالصين.

الكوب العملاق يمكن للزوار مشاهدته حتى الأول من شهر فبراير المقبل، وينتمي الطهاة الذين ساعدوا في إعداده إلى جمعية الإمارات للطهي، وعملوا بإشراف الشيف أوي ميشيل، رئيس الجمعية ونائب الرئيس المساعد في الرابطة العالمية لجمعيات الطهاة. كما تعاونت القرية العالمية مع «ليبتون» بصفتها شريك الشاي الرسمي ومياه «أكوافينا» بصفتها شريك المياه الرسمي.

وقد بدأت التحضيرات للمحاولة الرسمية لتسجيل رقم قياسي في غينيس للأرقام القياسية من الساعة 4 صباحاً، حيث تم إحضار المكونات وتجهيزها ليستمر العمل على إعداد الشاي إلى أن فتحت القرية العالمية أبوابها في تمام الساعة 4 عصراً، وجرت التحضيرات الأخيرة أمام ممثلي وسائل الإعلام والضيوف، الذين حيّوا الطهاة بهتافات تشجيعية.

وبعد ذلك، تم صب الشاي الكرك من «أكبر كوب شاي ساخن في العالم»، في أكواب ودِلال وقوارير ليستمتع الضيوف باحتسائها مجاناً.

بدر أنوهي، الرئيس التنفيذي للقرية العالمية قال: «احتساء الشاي جزء مهم من ثقافة أهل الإمارات، ونحن فخورون بتسجيل مثل هذا الإنجاز، الأمر الذي يظهر سعينا الدائم لكي نكون في المركز الأول وإضافة إنجاز عالمي جديد باسم الإمارات، ونعمل بكل جهد لكي نكون الوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه على مستوى العالم، حيث نعمل كل موسم على تطوير قدراتنا لإسعاد زوارنا موسم بعد آخر».

120



تطلب إعداد 5000 ليتر من شاي «الكرك» تعاون 120 طاهياً وعدة ساعات من العمل

155



تضمنت المكونات كميات كبيرة من المياه و155 كيلوغراماً من مسحوق «ليبتون»

270



تم استخدام 270 كيلوغراماً من بودرة الحليب و360 من السكر و4.5 كيلوغرامات من القرنفل

135



الخلطة تضمنت 135 كيلو زنجبيل و27 كيلو من عيدان القرفة ومثل ذلك من بودرة الهيل

4.500

للحصول على النكهة الأصلية تم تخمير العناصر في أكثر من 4,500 لتر من المياه