مجزرة بشعة.. شاب يذبح أفراد أسرته من الوريد إلى الوريد

أقدم شاب مغربي على قتل 4 أفراد من أسرته، مساء اليوم الخميس، عندما قام بذبح والدته وشقيقه الأصغر واثنين من أبناء شقيقته يبلغان من العمر 3 و5 سنوات من الوريد إلى الوريد بسكين داخل منزلهم، فيما نجت أخته بأعجوبة وتعرضت إلى طعنات خطيرة، في جريمة مروعة اهتزت لها مدينة تطوان شمال المغرب.

ووفق المعلومات الأولية فإن الشاب يدعى أيوب ويبلغ من العمر 27 سنة، أعزب ويعمل لحسابه الخاص في صناعة الجبس، وهو شخص مدمن على المخدرات وانطوائي، ويعيش منعزلا مع نفسه ولا يتكلم مع أحد، ولكنه يسكن مع أفراد أسرته في منزلهم الكائن بـ"حي بوسافو" بمدينة تطوان.

وحسب المعطيات التي نشرتها السلطات المحلية الأمنية لمدينة تطوان التي قامت بتوقيفه، فإن الجاني يعاني من اضطرابات نفسية، حيث جرى وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

من جانبها، فتحت السلطات تحقيقا في الحادث المروع.