إحباط عملية نصب واحتيال ضخمة بـ 40 مليون ريال سعودي

أحبطت شرطة الرياض عملية نصب و احتيال بـ 40 مليون ريال سعودي، قامت بها عصابة مكونة من ثلاثة مواطنين، ومقيمين يمني وأرتيري.

ونجحت القوة المكلفة بالمهة في القبض على الجناة في فيلا سكنية غرب الرياض وبحوزتهم مبالغ مالية في أربعة صناديق، كانوا يخططون للاحتيال بأنها 40 مليون ريال.

وقالت شرطة منطقة الرياض إنه تبين بعد تحريز هذه المبالغ، أنها 12 ألف ريال فقط من فئة 500 ريال، مغلفة بشكل مشابه للنقود البنكية وموزعة على السطح العلوي للصناديق، وأسفلها قصاصات ورقية كرتونية.

وأوضحت أن إحباط عملية النصب والاحتيال هذه يأتي ضمن الحملة الوطنية الشاملة "وطن بلا مخالف"، لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، ورصد المشبوهين، وبينهم عصابات النصب والاحتيال والمتاجرة بالعملات المزيفة والإطاحة بهم.

وأضافت أنها أسدلت الستار عن هذه العملية التي تعد واحدة من كبرى عمليات النصب والاحتيال، وفقاً لما توفر من معلومات تم التحقق من صحتها عن قيام شخص بعرض مبلغ 40 مليون ريال سعودي مقابل شراء دولارات أميركية مزيفة.

وعملت الأجهزة الأمنية على إعداد خطة محكمة تضمنت زرع المصادر السرية والتغلغل في أوساط المشبوهين، وتحديد مكان وزمان التقاء الأطراف للمبايعة في فيلا سكنية تقع غرب العاصمة الرياض، حيث تم إيقاف الجناة وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لمباشرة القضية، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية.

وأكدت شرطة منطقة الرياض حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن، مؤكدة أن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن.الإمارات تطالب بإسم المجموعة العربية بالعمل على إقامة دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية