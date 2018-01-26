مذيعة لبنانية تستقيل على الهواء مباشرة

أعلنت الإعلامية اللبنانية بولا يعقوبيان مغادرتها تلفزيون "المستقبل"، عبر الهواء مباشرة ضمن برنامجها "انترفيوز".

ونجحت الإعلامية اللبنانية بولا يعقوبيان على مدار سنوات في ترك بصماتها على الشاشة الصغيرة في برنامجها الحواري "إنترفيوز" الذي انطلقت به على شاشة تلفزيون المستقبل منذ العام 2007.

إلا أنها فاجأت متابعيها مساء الأربعاء بإعلان استقالتها مباشرة على الهواء في ختام حلقة برنامجها "إنترفيوز".

وأعلنت الإعلامية اللبنانية توقفها عن العمل في قناة "المستقبل" قائلة: "مشاهدينا الكرام، أشكر متابعتكم ووفاءكم لبرنامج "إنترفيوز" خلال أكثر من عشر سنوات و500 حلقة".