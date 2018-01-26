فنان يكتشف أنه مليونيرا بالصدفة

اكتشف مغني الراب الأميركي "50 سنت" أنه مليونيرا بالصدفة، وذلك بسبب امتلاكه عملات بيتكوين تقدر بملايين الدولارات.

وحصل الممغني على هذه الكمية من العملات بعد أن طرح ألبوما غنائيا بعنوان "أنيمال أمبيشن" في عام 2014، وأصبح أول فنان يقبل الدفع بالعملة الإلكترونية.

وتلقى المغني أكثر من 700 وحدة من عملة بيتكوين وفقا للصفقة، لكنه نسي هذا المبلغ بعد ذلك ولم يصرفه، وذلك وفقا لموقع TMZ المتخصص في أخبار المشاهير.

وفي عام 2014، كان سعر صرف عملة بيتكوين يساوي 662 دولارا، لكن سعر صرفها الآن بلغ حوالي 11200 دولارا.