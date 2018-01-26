فنانة مصرية تكشف عن إصابتها بمرض خطير

تحدثت الفنانة المصرية عايدة رياض عن تفاصيل إصابتها بمرض خطير، والتي أصيبت به في 2015، موضحة أنها اضطرت إلى الابتعاد قليلًا عن المشاركة في الأعمال الفنية.

وقالت عايدة خلال استضافته في برنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع على فضائية "سي بي سي": "كنت مريضة بمرض خطير، وكنت متكتمة على الموضوع ومش عايزة أعرف حد، والدكتور قالي كل 20 يوم تجيلي 3 أيام عشان ناخد الكيماوي".

وأوضحت عايدة رياض أنها كانت تشعر بالرعب والقلق بعدما علمت بما تعانيه، وقررت الاعتذار عن الأعمال التي تقدم لها، ولكن الطبيب نصحها بالعودة مرة أخرى إلى التمثيل، لأن هذا الأمر سيكون مفيدا لحالتها الصحية، فشاركت في مسلسل "حالة عشق" مع الفنانة مي عز الدين، مؤكدة أنها تماثلت للشفاء الآن.