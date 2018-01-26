حكيم يغني في القرية العالمية

تستضيف القرية العالمية في دبي مساء اليوم الفنان المصري حكيم، الذي سيحيي حفلاً غنائياً يقدم خلاله مجموعة من أشهر أغنياته، على المسرح الثقافي الرئيس.

ويمكن للجمهور حضور الحفل مجاناً متضمناً في تذاكر الدخول. وتأتي مشاركة حكيم في الفعاليات الفنية والترفيهية التي تنظمها القرية العالمية في موسمها 22 ضمن جدول حافل بسماء ألمع نجوم عالم الغناء في العالم، والذي يخصص يوم الجمعة من كل أسبوع لاستضافتهم. وتنتشر ألبومات الفنان المصري حكيم على نطاق واسع، بما في ذلك «نظرة» و«نار» و«افرض»، فضلاً عن مشاركته في عدد من الأعمال السينمائية.