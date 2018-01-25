كيف فقد شاب سعودي أكثر من 450 كلغم من وزنه؟

فقد الشاب خالد الشاعري لقب أضخم رجل على وجه الأرض، ودخل الآن المراحل الأخيرة من العلاج الطبيعي وعمليات التجميل للزوائد الجلدية التي خلفتها السمنة بعد أن فقد أكثر من 450 كيلو من وزنه.

ووفقًا لتقرير نشرته قناة العربية، فإن الشاب السعودي خالد الشاعري يدخل الآن آخر مراحل العلاج الطبي، وهي عملية التجميل للزوائد الجلدية التي خلفتها السمنة المفرطة التي وصلت لنحو 610 كيلو غرامات طوال عشر سنوات متخليًا بإرادته عن لقب "أضخم رجل على وجه الأرض".

وكشف التقرير أن الفريق الطبي بقيادة البروفيسور عايض القحطاني أكمل برنامجه العلاجي؛ لينهي آخر ذكريات السمنة من على جسد خالد الشاعري حتى ينطلق بجسد أكثر رشاقة؛ إذ خضع لعملية تجميل للزوائد الجلدية التي خلفتها السمنة.

وكان خالد الشاعري البالغ من العمر 26 عامًا قد وصل الرياض عام 2013 ووزنه نحو 610 كيلوجرامات، بعدها خضع لبرنامج علاجي مكثف، استلزم تأمين سرير ضخم له، استغرقت صناعته بأميركا نحو ستة أشهر.

الجدير بالذكر أن قصة خالد بدأت عندما أمر خادم الحرمين الملك عبد الله - رحمه الله - بنقلة من جازان، وعلاجه بمدينة الملك فهد الطبية تحت إشراف البروفيسور عائض القحطاني.

وكان وقتها خالد حبيس غرفته لما يقارب من خمس سنوات، وعندما بدأ العلاج رسمت خطة على مراحل، شملت النقل من جازان إلى الرياض بشكل آمن، وتأمين سرير ضخم له، استغرقت صناعته بأميركا حوالي ستة أشهر، ثم التقييم الشامل ومعالجة الأمراض المصاحبة للسمنة، ثم إنزال الوزن قبل العملية، ثم إجراء عملية التكميم، ثم إعادة التأهيل، وأخيرًا التجميل وإزالة الترهلات.