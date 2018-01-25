"القط الغاضب" يتسبب بغرامة 700 ألف دولار

كسبت شركة غرومبي كات ليميتد، لمالكها تاباثا بوندسن، مبلغ 710 آلاف دولار، بعد مقاضاة شركة لمنتجات القهوة قامت بعملية اختراق حقوق الملكية لشعارها، القط الغاضب غرومبي، واستخدمته على منتجاتها.

وقد دفعت شركة غريناد بيفيراج، وهي شركة قهوة في كاليفورنيا، مبلغ 150 ألف دولار أميركي، لشركة غرومبي لاستخدام شعارها على شراب معين، لكنها قامت باستخدامه في شراب آخر أيضا ما يعد مخالفاً للاتفاق، بحسب صحيفة واشنطن بوست.

وكانت الصفقة تتعلق بتسويق منتج "غرومبي كات غرومبوتشينو"، فأردفته بالمنتج الآخر" غرامبي كات للقهوة المحمصة" كذلك.

وأمرت محكمة في سانتا آنا، كاليفورنيا الشركة بدفع الأضرار بعد الحكم بأنها قد خرقت حقوق الملكية لغرومبي كات المحدودة، من خلال المنتج الإضافي الذي سوقته.

ويعود تاريخ القط غرومبي إلى 2012 بعد أن تم التقاط صورة له، ومن ثم وظّف في العلامات التجارية بما في ذلك القمصان والأكواب والإعلانات المختلفة.

وسبق أن وصف الرئيس السابق الأميركي باراك أوباما الجمهوريين بمؤتمر اللجنة الوطنية الديمقراطية في عام 2015، بأنهم: "قاتمون، مثلهم مثل غرومبي كات".