كيف تقي عيون أطفالك من شاشات الأجهزة الإلكترونية؟ تابعونا يوم الأحد في "نصيحة لايف"

تستضيف صحيفة البيان الأحد المقبل الدكتور نايف الأنصاري أخصائي طب وجراحة العيون وذلك في بث مباشر على شبكات التواصل الاجتماعي للبيان ضمن برنامج #نصيحة_لايف.

وخلال البرنامج الذي سيبث في تمام الساعة الواحدة ظهراً، سيتحدث الأنصاري عن تأثير استخدام الأجهزة الإلكترونية على عيون الأطفال وكيفية وقاية عيونهم من الأشعة الصادرة من هذه الأجهزة الذكية في ظل إدمانهم لها لساعات طويلة سواء للعب أو للقيام بنشاطات أخرى مثل تصفح مواقع التواصل الاجتماعي إضافة إلى تقديم استشارات حول جميع المشاكل والأمراض المتعلقة بالعيون.

يمكن للمتابعين التفاعل معنا وإرسال ما لديهم من أسئلة ابتداء من الآن على وسم #نصيحة_لايف أو توجيه أسئلتهم مباشرة خلال الحلقة.