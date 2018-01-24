تقتل اثنين من أبنائها البالغين وتعذب الثالث

اعتقلت الشرطة امرأة استرالية ووجهت لها اتهامات بقتل ابنيها البالغين، اللذين يعانيان من إعاقات شديدة، بالاضافة إلى تعذيب ابنة أخرى.

وتم اعتقال المرأة /51 عاما/ في ضاحية بريسبان جنوب البلاد اليوم الاربعاء.

وكان هناك فاصل زمني خمس سنوات بين مقتل الابنة /18 عاما/ والابن /26 عاما/.

و تم التعامل في بادئ الامر مع الاثنين على أنهما أقدما على الانتحار.

وقالت صحيفة "ذا استراليان" إنهما كانا يعانيان من إعاقات شديدة.

وأكدت الشرطة اعتقال المرأة الاسترالية، لكنها لم تؤكد تقارير بأن المرأة هي والدتهم.

وقالت شرطة ولاية كوينزلاند في بيان إن المرأة اعتدت بشكل خطير على ابنتها /25 عاما/ في عدد من المناسبات "على مدار عدة سنوات".

وتم العثور على جثة الابن في منزلهم في وليو الماضي، بينما تم العثور على جثة الابنة المراهقة في منزلهما السابق في سبتمبر 2012 .