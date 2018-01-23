وفاة الفنان السعودي القدير محمد المفرح بعد صراع مع المرض

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توفي مساء اليوم (الثلاثاء) الفنان السعودي المخضرم محمد سعد المفرح، المعروف بشخصية "أبو مسامح" الشهيرة بعد صراع مع المرض.

وكان الفنان "أبو مسامح" قد داهمه مؤخرا ألم حاد في الكبد والرئة وتم نقله على إثره إلى أحد المستشفيات حتى وافته المنية عن عمر يناهز 72 عاما.

وكان الفنان القدير محمد المفرح قد حصل على دبلوم من "المعهد العالي للفنون المسرحية" عام 1968 في مصر، وبدأ حياته الفنية منذ العام 1385هـ، حيث كان يعمل موظفا بوزارة الصحة التي استقال منها 1975م ليحترف التمثيل ويقدم ما يزيد على 17 مسلسلا تلفزيونياً من إنتاجه وبطولته، أشهرها كانت شخصيته "أبو مسامح".

ويُعد المفرح من رواد المسرح والدراما في السعودية في جيل الرعيل الأول الذي شكّل لبنات الفن السعودي، وبادر زملاؤه الفنانون وتلاميذه إلى نعيه واستحضار تاريخه الفني، داعين له بالرحمة والمغفرة.

 

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