مباشر.. كيف تحول شغفك إلى مصدر ربح مادي؟ الإجابة في "طور نفسك لايف"

يبث موقع البيان الإلكتروني اليوم الحلقة الثالثة من برنامج #طور_نفسك_لايف مع خبير تنمية رواد الأعمال مصطفى الحموي The Passionpreneur للحديث عن جميع ما يتعلق بأساليب تنمية وتطوير الذات على المستويين الشخصي والعملي.

سيعرض البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي للصحيفة @AlBayanNews اليوم الساعة الواحدة ظهراً وستتناول الحلقة موضوع كيفية تحويل الشغف إلى رح مادي إضافة إلى الحديث عن المهارات المرتبطة بتطوير الذات.

كما يتناول البرنامج آخر التطورات التقنية التي تفيد في إبقاء مشروعك في قمة النجاح وكيفية تحويل الشغف إلى ربح مادي.