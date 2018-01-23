«دبي للتصميم والابتكار» يطرح 4 تخصّصات مزدوجة

أعلن معهد دبي للتصميم والابتكار فتح باب القبول والتسجيل للراغبين في دراسة برنامج بكالوريوس التصميم للعام الدراسي المقبل 2018-2019، عبر الموقع الإلكتروني للمعهد (didi.ac.ae) إضافة إلى إمكانية التواصل مع العاملين بالمعهد.

وأوضح محمد عبدالله رئيس معهد دبي للتصميم والابتكار خلال مؤتمر صحافي عقد بمقر المعهد بحي دبي للتصميم، أن المعهد يعد نقلة نوعية فريدة في هذا القطاع، مشيراً إلى أنه سيسهم خلال السنوات المقبلة في تطوير المواهب وتعزيز نمو اقتصاد دبي القائم على المعرفة والابتكار، كما سيسهم كذلك في نمو قطاع التصميم بشكل خاص وجني ثمار هذه الصناعة الواعدة.

وقالت ساس براون، العميد المؤسس لمعهد دبي للتصميم والابتكار: إن المعهد يهدف إلى تشجيع الطلبة على استخدام التصميم كوسيلة لبناء غد أفضل مع ترسيخ ثقافة الاستدامة، مشيرة إلى أنه يعد أول معهد غير ربحي يمنح شهادة بكالوريوس التصميم في المنطقة.

اتفاقيتان

وأشار هاني عصفور عميد المعهد إلى أن المعهد أبرم اتفاقيتين مع اثنتين من أهم المؤسسات الرائدة في مجال التعليم والأبحاث المرتبطة بالتصميم والابتكار على مستوى العالم، وهما معهد ماساتشوستس للتقنية (MIT) وكلية بارسونز للتصميم، بهدف تطوير منهاج أكاديمي مميز للمعهد يعزز التفكير الإبداعي وفكر الابتكار لدى الطلبة في حل المشاكل العملية والتعامل مع التحديات.

مسارات متعددة

ويقدم المعهد شهادة بكالوريوس متعددة المسارات في مجال التصميم، حيث سيكون المؤهل الأول من نوعه والفريد في المنطقة والذي يتيح للطلبة رسم رحلتهم التعليمية لمدة أربع سنوات واختيار اثنين من أصل أربعة مسارات تخصصية وهي: تصميم المنتجات، وتصميم الوسائط المتعددة، وتصميم الأزياء والإدارة الاستراتيجية للتصميم.

وأضاف أنه تبين من خلال الدراسة التي أجراها مجلس دبي للتصميم والأزياء بالتعاون مع حي دبي للتصميم (d3) في عام 2016 تحت عنوان «آفاق تعليم التصميم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، أن المنطقة بحاجة إلى نحو 30 ألفاً من خريجي التصميم بحلول عام 2019 لخدمة هذا القطاع الحيوي، بقيمة تقدر بنحو 100 مليار دولار من إجمالي السوق العالمي المقدر حجمه بنحو 2.3 تريليون دولار.

واستطرد محمد عبد الله، قائلاً: إن 85% من الوظائف المستقبلية غير معروفة بسبب التحولات المستمرة في التكنولوجيا ومتطلبات السوق المتغيرة، الأمر الذي يدعو إلى تعزيز الطاقات الإبداعية لدى الأجيال من أجل أن يتمكنوا من التكيف مع هذه التغييرات.

وأفاد الدكتور هاني عصفور بأن المعهد أطلق مشروع «فسحة التصميم» لطلبة المدارس الثانوية، الذي يهدف إلى خلق بيئة داعمة للإبداع وتحض على الابتكار وتعزز التفكير لديهم وتعلم الطالب كيفية تطوير الأفكار، ونقلها من المخيلة إلى الورق ومن ثم إلى أرض الواقع.

وأضاف أن المشروع يشمل دورات وورشاً تدريبية وتوعوية لطلبة المدارس الحكومية والخاصة بإمارات الدولة بهدف تنمية التفكير الإبداعي، مشيراً إلى أن المعهد بدأ بـ 5 مدارس ووصل الآن إلى 50 مدرسة، حيث يتم طرح تحديات من قبل شركات عالمية ليقوم الطلبة بإيجاد الحلول الناجحة لها، مؤكداً أن طلبة الإمارات أثبتوا قدرتهم البالغة على مواجهة التحديات وإيجاد الحلول الناجحة لها.