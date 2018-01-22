بصمة الكترونية لحماية الآثار المصرية

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن مصر ستعتمد على تقنية جديدة عبارة عن بصمة إلكترونية من أجل الحفاظ على الآثار وتأمين المتاحف في البلاد.

وكشف رئيس معهد بحوث الإلكترونيات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، هشام الديب، أن التقنية الجديدة سيتم تطبيقها في الفترة المقبلة بالتعاون مع وزارة الآثار.

وأشار رئيس المعهد إلى أن الخطة التنفيذية لاستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تهدف إلى الوصول للتصنيع المحلي بالتعاون مع القطاعات والمؤسسات الهندسية والصناعية المحلية كجزء من الرؤية العامة لتنويع موارد الاقتصاد الوطني.

من جهتها، كشفت الأستاذة بمعهد بحوث الإلكترونيات، هالة عبد المنعم الصادق، أنه تمت تجربة تلك التقنية على مجموعة من القطع الأثرية بالمتحف المصري بالتحرير.

كما أكدت أن وزارة الآثار أبدت رغبتها في تطبيق التقنية تزامنا مع نقل القطع الأثرية للمتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه خلال الفترة القادمة.