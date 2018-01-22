فرصة لعرض إبداعاتكم الفنية على «برج خليفة»

إذا كنتم من أصحاب المواهب الإبداعية وترغبون بعرض أعمالكم أمام جمهور عالمي كبير، فهذه فرصتكم، إذ يقدم لكم "برج خليفة" فرصة استثنائية بكل المقاييس لاستعراضها على واجهة LED الجديدة.

ويمكن للمصممين والفنانين الشباب المشاركة في المنافسة عبر تقديم مقترحاتهم لتكون النتيجة عرض أعمالهم الفائزة على واجهة هذا المعلم العمراني الكبير. ويمكن تقديم المشاركات بشكل فردي أو ضمن مجموعات من قبل المهتمين سواء في دولة الإمارات أو من كافة أنحاء العالم.

وسيتم اختيار 10 أعمال فنية من قبل 10 مشاركين للعرض على واجهة "برج خليفة"، إضافة إلى تقديمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبرج لتصل إلى جمهور واسع حول العالم.

ويجب أن يكون الفيديو مؤلفاً من 5 دقائق ومن نوع MOV ويجب أن يكون المحتوى مصوراً من مسافة لا تقل عن 100 متر. ويمكن التعرف على المزيد من التفاصيل حول شروط المشاركة عبر الموقع http://burjkhalifa.ae/en/open-call/.

كما يجب إرسال المشاركات عبر البريد الإلكتروني artanddesign@burjkhalifa.ae في موعد أقصاه 28 فبراير 2018.

يذكر أن "برج خليفة" يضم 200 طابق منها 160 طابقاً مأهولاً بالسكان، متفوقاً بذلك على أي مبنى آخر في العالم، ويبلغ ارتفاعه 828 متراً (2716.5 قدم)، وتعتبر واجهة LED الجديدة أكبر واجهة عرض في العالم على الإطلاق.