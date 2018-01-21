يلقي حتفه في حادث تصادم بعد سرقته سيارة بـ10 دقائق

لقى صيني حتفه في حادث تصادم سيارة أجرة كان يقودها بشاحنة، وذلك بعد 10 دقائق فقط من سرقتها تحت تهديد السلاح.

وكان الرجل، 27 عاما، طلب سيارة أجرة عبر تطبيق في مدينة شانغدي "وسط الصين"، وبمجرد أن وصل إلى منطقة ضواحي أشهر في وجه السائق سكينا وطالبه بترك حقيبته قبل أن يهرب بالسيارة، وطلب من السائق إبلاغ الشرطة بالجريمة إذا أراد.

وذكر موقع "نيو ستريتس تايمز" الماليزي، أنه سرعان ما تعقبت الشرطة السيارة وتتبعتها ولكن السائق كان يقود بسرعة كبيرة لدرجة أنه اصطدم بشاحنة قادمة أثناء محاولته تخطي سيارة أخرى، ما أدى إلى وفاته في الحال وتهشمت السيارة في الحادث.