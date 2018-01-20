فيديو..العناية الإلهية تنقذ أماً ورضيعها من موت محقق

المصدر:
  • سكاي نيوز عربية
التاريخ:
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 نجت أم وابنها الرضيع من موت محقق عندما هوت شجرة ضخمة على بعد سنتيمترات قليلة منهما، في فيديو سجلته كاميرا مراقبة في هولندا.

ووقع الحادث في قرية هورست في مقاطعة ليبمورغ جنوبي هولندا، الخميس، عندما اقتلعت الرياح الشديدة شجرة ضخمة من جذورها.

وحالما هوت الشجرة حطمت واجهة الطابق الثاني من بناية مجاورة، دون أن تصاب الأم وابنها اللذان كانا بالمكان.

وتعرضت هولندا الخميس إلى رياح قوية، أدت إلى شل حركة القطارات والسفن، ودفعت مطارا في العاصمة أمستردام إلى إلغاء الرحلات.

وذكر معهد الأرصاد الجوية الهولندي أنه وضع جزءا كبيرا من البلاد في حالة الإنذار القصوى بسبب الرياح الشديدة.

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