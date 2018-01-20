سعودي يلقى إشادة على مواقع التواصل بسبب إنسانيته مع جمل



أعجب المغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بإنسانية مواطن سعودي، قام بمساعدة جمل مكبل الأرجل، على وشك أن يفارق الحياة، على أحد الطرق الفرعية بمدينة القصيم.

حيث قام بمحاولة إسقائه الماء، ولكن لم يتجاوب معه، لذلك هرع إلى إحدى الصيدليات البيطرية، وقام بجلب بعض الأدوية، محاولاً إنقاذ حياته.

هذا الموقف الإنساني وثقة المواطن خالد المشوح عبر حسابه على السناب شات، ولقي تفاعلا من شريحة كبيرة من المجتمع السعوديوفقا للعربية نت.

وقال المشوح إنه يعمل في العيادات البيطرية في جامعة القصيم، وأثناء خروجه من عمله، شاهد جملا على جانب الطريق، وقام بمحاولة إنقاذه عبر تقديم الماء له، ولم يتجاوب، لذلك عاد إلى مقر عمله وأحضر بعض علب محلول ملحي، وبعض الفيتامينات، وقام بإعطائها للجمل، وغادر المكان بعد ما تحسنت حالته قليلاً، وعاد إليه ليلاً، وقام بإعطائه جرعة أخرى، ولكن هذه المرة كانت استجابة الجمل أقل، وذلك بسبب وجود أمراض فطرية سابقة لم يتم علاجها، وعندما عاد مرة ثالثة لمعرفة حالته صباحاً، لم يجد الجمل مكانه، ويتوقع أنه نفق، وتم نقله من قبل البلدية.

المشوح أضاف أنه لم يتوقع هذا التفاعل من قبل عدد كبير عبر حسابه على السناب شات، حيث أضافه الكثير من المتابعين، الذين كانوا يريدون معرفة ماذا حل بهذا الجمل، بالإضافة إلى عبارات الثناء والشكر على موقفه الإنساني الذي قام به.