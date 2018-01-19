سيارة تتسبب في مأساة على شاطئ كوباكابانا

ذكرت وسائل إعلام برازيلية محلية، اليوم الجمعة، أن طفلا رضيعا لقى حتفه وأصيب ما لا يقل عن 20 شخصا عندما اصطدمت سيارة بحشد بالقرب من شاطئ كوباكابانا في مدينة ريو دي جانيرو.

ووفقا للشرطة فإنه يبدو أن السائق فقد السيطرة على السيارة في وقت متأخر من أمس الخميس.

ونفت الشرطة العسكرية في ريو، على صفحتها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، وجود أية مؤشرات على وقوع هجوم إرهابي.

وقال السائق، البالغ من العمر 41 عاما، إنه يعاني مرض الصرع، وأصيب بنوبة قبيل الحادث، ما أدى إلى فقدانه السيطرة على السيارة، حسبما ذكرت بوابة "آو جلوبو" الاخبارية.

وذكرت صحيفة "فولها دو ساو باولو" الاخبارية اليومية، أن الشرطة اضطرت إلى حمايته من الاشخاص الذين حاولوا مهاجمته بعد الحادث.

وتوفى الطفل متأثرا بجراحة في المستشفى. وكان من بين المصابين طفلان وسائح استرالي. وذكر أن اثنين من المصابين في الحادث حالتهما خطيرة.