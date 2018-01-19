الرويشد لـ «البيان »: الإمارات حضن العالم وداعمة الفنون

عناق الأحبة هو العنوان الأدق والأجمل للقاء الذي يجمع سفير الأغنية الخليجية الفنان عبد الله الرويشد بجمهوره مساء اليوم على مسرح المجاز بالشارقة، ليختتم بحفله الساهر الذي تشاركه فيه الفنانة بلقيس، فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية، واعداً بأمسية جميلة لا تتكرر، لا سيما وأنه يرتبط مع جمهوره في الإمارات بعلاقة حب، ومستعد للقائهم بباقات من أروع ما قدمه خلال مسيرته الفنية.

«البيان» تواصلت مع عبد الله الرويشد، الذي أثرى أرشيف الأغنية الخليجية بأعمال تسللت إلى قلوب الجمهور الخليجي والعربي، وترك بصمة مميزة جعلته واحداً من أبرز نجوم الغناء على الساحة، ليعبِّر عن سعادته بلقاء جمهوره في شارقة الثقافة والحضارة والفنون، وبالغناء على مسرح المجاز، الصرح الذي كان شاهداً على عطاء أبرز النجوم في الإمارات والخليج والوطن العربي.

وقال: يسعدني أن ألتقي بجمهوري في الإمارات الحبيبة من خلال هذا الحفل، ووجودي في الشارقة فرصة رائعة للقاء جميع الجنسيات والثقافات، لا سيما وأن الإمارات احتضنت العالم وكانت دائماً الداعم الأول لكل الفنون.

علاقة حب

وأكد عبد الله الرويشد أن حفله الذي سيقيمه مساء اليوم، سيكون من أهم الحفلات التي سيتضمنها أرشيفه الفني، معبراً عن تفاؤله الكبير وثقته في نجاحه، لا سيما وأنه يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة في الإمارات، ويرتبط بعلاقة حب مع جمهوره فيها، وقال: سأقدم لجمهوري الحبيب باقة من أجمل أغنياتي القديمة والحديثة التي انتقيتها بعناية.

وهي هدية لكل من يبادلني الحب، وواثق بأن هذا الحفل سيكون ناجحاً بكل المقاييس، لما عهدناه من التنظيم الرائع لمسرح المجاز واهتمام القائمين عليه، ولحرص إمارة الشارقة على الاهتمام بكل التفاصيل في مهرجاناتها الفنية والثقافية.

وذكر الرويشد أنه فخور بأن يكون حفله في الشارقة من أوائل الاحتفالات التي يقيمها هذا العام، معبراً عن شوقه الكبير للقاء جمهوره الذي يرتبط معه بعلاقة حب واحترام وتقدير.

وقد كان من المفترض أن يفتتح عبد الله الرويشد وبلقيس فتحي مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية، إلا أنه تم الإعلان عن تأجيل حفلهما الفني، بسبب وفاة والد زوج الفنانة بلقيس، ما جعلهما نجمي الختام.

سحر وطرب

تطل مساء اليوم الفنانة اللبنانية غادة شبير، في أمسية غنائية مملوءة بالجمال تحمل عنوان «سحرهن في طربهن»، لتلتقي بجمهورها على مسرح جزيرة العلم بالشارقة، وتحلق في عوالم موسيقية ساحرة، إذ تقدم غادة بصوتها الذهبي مجموعة روائع من الأغنيات والموشحات.