"الطفل المعجزة" الذي ولد دون مخ يذهب للمدرسة قريباً

أطلق أطباء على الطفل الذي ولد دون مخ لقب "الطفل المعجزة"، بعدما توقعوا مغادرته للحياة أياما قليلة بعد ولادته، لكنه عاش وكبر حتى صار اليوم عمره 5 سنوات. ويعود الفضل في ذلك لوالديه اللذين لم يفقدا الأمل.

عندما كانت شيلي وول حاملة بالشهر الثالث، علمت من الأطباء أن جنينها مصاب بمرض نادر في عموده الفقري، إضافة إلى ذلك يملك الجنين كيساً ضخماً في مخه. وعرض الأطباء أكثر من مرة على شيلي إجهاض الحمل، لكنها رفضت الفكرة.

وعلى الرغم من التنبؤات المخيفة التي قدمها الأطباء، إلا أن شيلي وزوجها أصرا على الاحتفاظ بالجنين. وشهدت مدينة نيوكاسل البريطانية قبل 5 سنوات ولادة الطفل نوح وول (Noah Wall) الذي أطلق عليه الأطباء لقب "الطفل المعجزة"، بعدما بقي الطفل على قيد الحياة رغم إجماعهم على عدم توفره على أي فرصة للبقاء على قيد الحياة، حيث يعاني نوح من عيب خلقي بسبب انغلاق غير كامل للأنبوب العصبي وكذلك استسقاء الرأس، مما شكل عائقاً في تكوين مخه الذي وصل لنسبة اثنين في المئة فقط.

وبعد الولادة، قام الأطباء بإجراء عدة عمليات على العمود الفقري ونجحوا في حل المشكلة جزئياً، وكذلك قاموا بإزالة كيس ضخم من المخ. وواصل نوح ووالداه زيارة المركز الطبي الذي يتابع حالته بانتظام، ولم يفقدا الأمل. ثم شهد المخ تطوراً تدريجياً، وهو ما صُدم به الأطباء ولم يجدوا تفسيراً علمياً له.

ورغم كل الصعوبات وتصريحات الأطباء، إلا أن الطفل لم ينج من موت محقق فقط، ولكنه سيذهب إلى المدرسة قريباً، حسب ما ذكر موقع "ذي صن".

وقال جراح الأعصاب، كلير نيكولسون، الذي عالج الطفل منذ الولادة: "إنه طفل معجزة ويعود الفضل الكبير إلى والديه". ويؤكد الطبيب أن قصة الطفل تعتبر اكتشافاً ضخماً في الطب.

ويبلغ نوح حالياً 5 سنوات من العمر ويتمنى أن يصبح في يوم من الأيام رجل إطفاء. ويستطيع الطفل التحدث والكتابة وكذلك تهجئة اسمه بالأحرف. ويأمل والدا الطفل وقوع معجزة جديدة في المستقبل القريب تمكنه من فك ارتباطه بالكرسي المتنقل والمشي. والآن يبدو الطفل وعائلته سعداء جداً.

ويخطط الأطباء إجراء عملية جديدة في منطقة الورك العام المقبل، يمكن أن تسمح للطفل بالمشي على قدميه.