وفاة 8 أطفال أكلوا سلحفاة بحرية

المصدر:
  • سكاي نيوز
التاريخ:
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توفي 8 أطفال الأسبوع الماضي في شمالي مدغشقر، من جراء إصابتهم بتسمم غذائي، إثر تناولهم لحم سلحفاة بحرية، وهي من الحيوانات المحمية، بحسب ما أعلنت السلطات الصحية، الثلاثاء.

وقال بوروحاني سعيد، الممثل المحلي لوزارة الصحة، في تصريحات لوكالة فرانس برس: "أصيب 27 شخصا بتسمم غذائي، من بينهم 8 توفوا في الثامن والتاسع من يناير إثر تناول سلحفاة بحرية".

والضحايا الثماني هم أطفال، وفق ما أوضح الناطق باسم قوى الأمن.

وتوصي السلطات الصحية في مدغشقر بعدم استهلاك السلاحف البحرية و24 نوعا آخر من السمك خلال موسم الحر.

وهذه الأصناف التي تقتات على الأعشاب البحرية بين نوفمبر ومارس، تفرز مواد سامة عند استهلاكها.

وفي ديسمبر، توفي 8 أشخاص نتيجة تسمم غذائي في المنطقة ذاتها، إثر تناولهم نوعا من السردين.

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