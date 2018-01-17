نافورة دبي تتراقص على أنغام أغنية "Power" الكورية لأول مرّة

تمايلت نافورة دبي، وهي أكبر نافورة راقصة في العالم، الثلاثاء،16 يناير، ولأول مرّة على أنغام أغنية كورية، وهي"Power"، وذلك بحضور أعضاء فرقة البوب "إكسو" الشهيرة، التي حقّقت نجاحاً كبيراً خلال السنوات الماضية. واستمتع الحضور بمشاهدة النافورة على إيقاعات الأغنية عند الساعة الخامسة والنصف مساءً.

وكان أول ظهور لفرقة البوب الكورية "إكسو" في عام 2012، لتصبح بعدها إحدى أكثر فرق الشباب شعبيةً وشهرةً. وقد أطلقت فرقة "إكسو" أغنيتها الجديدة بعنوان "Power" في شهر سبتمبر 2017، وتصدّرت هذه الأغنية قائمة الأغاني في مختلف أسواق موسيقى البوب الكورية.

وفي هذا الإطار، قال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: "نحن ملتزمون بالاستمرار في الابتكار والترفيه عن زوّار دبي بصور مميزة. كما أننا متحمّسون جداً لإضافة أغنية "Power" إلى قائمة أغاني نافورة دبي. ونحرص على تقديم تجارب لا تنسى لزوّارنا لتبقى ذكرياتها خالدة في أذهانهم".

وكان أعضاء فرقة "إكسو" حاضرين ليلة أمس عند نافورة دبي لمشاهدة العرض الافتتاحي لأغنية " Power"، حيث علّقوا بالقول: "يسعدنا تعريف الجمهور بأغنيتنا "Power" في واحدة من أهم المعالم السياحية على مستوى العالم. فهو شرف كبير لنا أن يتم اختيارها كأول أغنية كورية تتراقص على أنغامها نافورة دبي. ولا تعتبر "Power" مجرد أغنية ديناميكية نابضة بالحياة فقط، وإنّما تتحدّث عن قدرة الموسيقى على جمع الناس ومنحهم القوة، وهذا يتماشى مع جوهر نافورة دبي، هذا المكان الذي يجتمع حوله الزوّار من كافة أنحاء العالم للاستمتاع بعرض مميّز. لقد كانت مشاهدة النافورة تتراقص على أنغام "Power" تجربة رائعة بالنسبة لنا، وننصح الجميع بزيارة هذا المعلم الرائع في دبي".

تتراقص نافورة دبي بشكل فنّي ملفت على أنغام الموسيقى وأشعة الليزر والأضواء. وتشمل قائمتها الحالية مجموعة واسعة من الأغاني الشهيرة والكلاسيكية الفريدة.

ومن جانبه قال أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لعمليات المجموعة في "إعمار العقارية": "تعتبر نافورة دبي في وسط مدينة دبي واحدة من أشهر الوجهات الترفيهية والسياحية في العالم، ونحرص من هذا المنطلق على تقديم تجربة استثنائية ومتجدّدة لزوّارنا. وتستقطب عروض النوافير مئات الآلاف من المشاهدين كل أسبوع من خلال ما تقدّمه من خيارات موسيقية متنوّعة تمثل انعكاساً للنسيج الفريد ومتعدّد الثقافات لمدينة دبي. ولا شك بأنّ تقديم أول أغنية كورية في نافورة دبي يمثّل إضافة حيوية تثري العروض الموسيقية المتاحة، إذ يمتاز هذا العمل بإيقاعاته وأنغامه الفريدة التي نثق بأنها ستحظى باهتمام واستحسان شريحة واسعة من الجمهور سواء من سكان المدينة أو زوّارها المتوافدين إليها من كافة أنحاء العالم".

وتقدّم نافورة دبي الراقصة تجربةً بصريةً مذهلة تصاحبها أنغام الموسيقى الحيّة بموقعٍ مميز على "بحيرة برج خليفة" الممتدة على مساحة 23.81 فداناً (ما يعادل مساحة 18 ملعب كرة قدم) في وسط مدينة دبي، وتستطيع نافورة دبي أن تصل إلى ارتفاع 140 متراً (ما يعادل 450 قدماً)، كما أنها مجهزة بفوهات قوية قادرة على ضخ الماء فوق مبنىً يتألف من 45 طابقاً. ويمكن رؤية شعاع النور المنطلق من النافورة إلى الأعلى من مسافة أكثر من 30 كلم. وتمتّع النافورة مرتاديها بمناظر مائية خلاّبة عبر 6 آلاف مصباح مغمور و25 جهاز عرض ملوّن تتمايل المياه من خلالها على أنغام المقطوعات الموسيقية العربية والأجنبية التي اختيرت بعنايةٍ من مجموعةٍ واسعة من الفن الكلاسيكي والفن الحديث.