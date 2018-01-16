برج العرب الثامن عالمياً في «الرفاهية الجوية»

فندق برج العرب بدبي، ليس أيقونة معمارية تأسر الألباب فقط، بل وُجهة استثنائية للـــباحثـــين عن تجربة استجمام متكاملة سواء على الأرض أو وسط الغيوم، حيث حلّ في المركز الثامن عالمياً من حيث «الرفاهية الجوية» ضمن قائمة عالمية نشرها موقع «ذا لاكجري ترافيل إكســبرت دوت كوم» واشتملت على أكـــثر من 10 فنادق ومنــتجعات فاخرة حول العالم تتمـــيز بتـــقديم أرقى تجارب النقل الشخصي عبر الأجواء بالهليكوبتر.

ضمت القائمة مجموعة مختارة من الفنادق والمنتجعات الفاخرة التي توفر للنزلاء خدمة الوصول عبر الأجواء وتمتاز بمهابط مذهلة لطائرات الهليكوبتر أو مطارات خاصة مُحاطة بمناظر خلابة وساحرة، بما يعزز قضاء عطلة رائعة ومتفردة.

أفق صحراوي

وجاء فندق برج العرب في المركز الثامن عالمياً لكونه أحد رموز دبي العصرية والحديثة، حيث أكدت القائمة أن أفضل طريقة للوصول إلى الفندق الأيقوني، هي النقل عبر طائرة الهليكوبتر، حيث تستغرق الرحلة 15 دقيقة فقط من مطار دبي الدولي، ويتخللها متعة بصرية لا مثيل لها، عبر الاستمتاع بمــــشاهدة أفق المدينة الصحراوية، علاوة على كون الفندق ضمن الفنادق الأغلى عالمياً، كما أن ردهة الاستقبال فيه تعد واحدة من أكثر الردهـــات الفـــندقية فخامة حول العالم.

مطار خاص

وجاء منتجع «سونيفا كيري» التايلاندي في المركز الأول ضمن القائمة ذاتها، ولا سيما أنه عبارة عن مخبأ فاخر مُحاط بالغابة والشاطئ، ولديه مطار خاص في جزيرة قريبة منه، حيث تستغرق الرحلة بطائرة الهليكــوبتر من بانكوك إليه نحو 90 دقيقة مشوقة، كما يقدم تجارب الضيافة التقليدية بأساليب غير تقليدية تلبي أذواق كبار الشخصيات، وذكرت القائمة أن «سونيفا كيري» حائز جوائز عالمية عدة، ومن بينها: المنتجعات الشاطئية المدهشة في العالم.

غابات مطيرة

وحلّ منتجع «لوكالا» في فيجي، ثانياً، لكونه يقدم البرية بما فيها من غابات مطيرة وأشجار «المنغروف» إضافة إلى الشواطئ الساحرة، كما يسمح للطائرات الخاصة بالهبوط في مطار «لوكالا» مع توفير خدمات فائقة وسريعة حسب الطلب، والمثير أن المطار لا يهدأ، حيث يعمل ليلاً ونهاراً، وقد عزز مكانة المنتجع عــلى خارطة المنتجعات الأكثر تميزاً عالمياً.

أما المركز الثالث فاستحوذ عليه، منتجع «أمانبولو» في الفلبين، المُلقب بـ«الجنة الاستوائية»، حيث يقع على بُعد 288 كيلومتراً مــن جنوبي مانيلا، وتستغرق رحلة النزلاء إليه نحو ساعة كاملة يتخللها ذوبان النظر في زرقة السماء والطبيعة الآسرة.

«أفخم سفاري»

يعد منتجع «سينغيتا بولدرز لودج» في جنوب أفريقيا، الأكثر إثارة في القائمة، لكونه يقدم أفخم تجربة سفاري أفريقية، حيث إن أجنحته زجاجية من الأرض والسقف، وباستطاعة النزلاء الاستمتاع بمشاهدة الحيوانات البرية خلال رحلتهم بالهليكوبتر.