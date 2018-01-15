احذروا .. لا تطعموا الحيوانات المنزلية لحماً نيئاً

دعا باحثون الى تجنيب إطعام الحيوانات المنزلية الأليفة اللحم النيئ خشية نقلها الجراثيم للبشر وخاصة الاطفال الاكثر التصاقا بتلك الحيوانات .ويقول باحثون من هولندا ان على أصحاب الكلاب والقطط التزام الحيطة والحذر عند إطعام حيواناتهم لحما نيئا حيث عثر الباحثون خلال دراستهم التي نشرت في العدد الأخير من مجلة "فيت ريكورد" المتخصصة على العديد من الجراثيم المسببة للأمراض في المنتجات المجمدة التي تحتوي على لحم نيئ حيث أكد الباحثون تحت إشراف فريك فان بري من جامعة أوترخت أن هذه الجراثيم يمكن أن تكون خطيرة على البشر أيضا.