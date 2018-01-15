نصائح لتنمية وتطوير الذات غداً مع البيان

يعرض موقع البيان الإلكتروني غداً الحلقة الثانية من برنامج #طور_نفسك_لايف الذي أطلقته الصحيفة بالتزامن مع بداية العام الجديد وكانت أولى حلقات البرنامج الثلاثاء الماضي.

يبث البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي للصحيفة بالتعاون مع مصطفى الحموي The Passionpreneur، الذي صنف عالمياً من أهم 100 خبير تنمية رواد الأعمال والمهارات القيادية.

ويناقش البرنامج جملة من المواضيع المرتبطة بتطوير الذات في مجالات مختلفة مثل كيفية اكتشاف الشغف في الحياة وكيفية تحويل هذا الشغف إلى عمل ناجح. كما يغطي البرنامج مهارات الإلقاء والتقديم المتميز وآخر التطورات التقنية التي تفيد في إبقاء مشروعك في قمة النجاح مثل البيتكوين وغيرها.