العثور على 9 جثث بشاحنة مقطعة الأوصال

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:
طباعة Email

قال حاكم ولاية فيراكروز المكسيكية إن السلطات عثرت على تسع جثث مقطعة الأوصال في شاحنة ليل السبت واصفا الحادث بأنه اشتباك بين عصابات متناحرة.

وقال ميجول أنخيل يونيس حاكم الولاية في مؤتمر صحفي إن معظم القتلى يعتقد أنهم أعضاء في عصابات مخدرات مشيرا إلى وجود وشوم على جثثهم.

وقال يونيس إن السلطات عثرت على جثة شخص يبدو أنه قتل لدى محاولته الهرب من آسريه وذلك قبل العثور على الشاحنة في خالابا عاصمة الولاية الغنية بالنفط والتي تعاني من أعمال العنف.

وأضاف "من الواضح أن هذه كانت مواجهة بين مجرمين".

وساهمت التوترات المتزايدة بين عصابات المخدرات في تسجيل رقم قياسي من القتلى في المكسيك العام الماضي.

كلمات دالة:
طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon