سيارة تقتحم عيادة طبيب اسنان بالطابق الثاني

ذكرت وسائل إعلام أميركية محلية أن رجلا، اعترف بأنه كان تحت تأثير مخدرات غير قانونية، تحطمت سيارته في عيادة طبيب أسنان بالطابق الثاني من مبنى في مدينة سانتا آنا بولاية كاليفورنيا يوم الأحد.

وأفادت صحيفة "لوس انجليس تايمز" بإن الشرطة وصلت الساعة 0525 صباح الأحد بالتوقيت المحلي (1325 ظهر الأحد بتوقيت جرينتش) لتجد سيارة بيضاء عالقة في المبنى.

وكان السائق يسير بسرعة عندما اصطدم برصيف مرتفع أطاح بسيارته في الهواء ومن ثم اجتاحت السيارة الجدار الخارجي للمبنى.

وتمكن رجال الاطفاء من اخراج جميع الركاب الذين كانوا داخل السيارة، بينما كانت لا تزال عالقة في المبنى. وتم احضار شاحنة متخصصة من لوس انجلوس لإخراجها من المبنى، وفقا للصحيفة.

ولم يتم تقديم أية تفاصيل أخرى عن السائق، كما لم تصدر الشرطة أي بيان رسمي بعد.

