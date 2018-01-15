إيقاف مذيع مصري مشهور بسبب مرتضى منصور

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، إيقاف مذيع ومخرج في التلفزيون المصري بسبب مداخلة هاتفية لرئيس نادي الزمالك مرتضى منصور.

وقررت لجنة "ضبط أداء الإعلام الرياضي" في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إيقاف #خالد_لطيف مقدم الاستديو التحليلي لبرنامج "استاد النيل" على "قناة النيل للرياضة" لمدة أسبوعين، وكذلك إيقاف أحمد عبدالظاهر مخرج البرنامج، ورئيس تحرير الحلقة التي استضافت مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عقب مباراة الأهلي والزمالك التي جرت الاثنين الماضي، بسب انتقادات منصور للاعب السابق أحمد حسن والإعلامي إبراهيم فايق.

وذكرت اللجنة، في بيان لها الأحد، أنها اجتمعت برئاسة الإعلامي فهمي عمر وتابعت واقعة استضافة رئيس #الزمالك في الاستديو التحليلي بـ"قناة النيل لرياضة"، وتبين لها حدوث تجاوزات، محملةً المخرج ومقدم البرنامج مسؤولية ما حدث. وأكدت اللجنة أن المخرح والمقدم يتحملان المسؤولية كاملة بشأن ما يُقال من الضيوف.

وكان أحمد حسن لاعب منتخبمصر السابق، وإبراهيم فايق مقدم البرامج الرياضية بقناة "دي. إم. سي. سبورت" قد تقدما بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد مرتضى منصور يتهمانه فيها بالسب والقذف في حقهما خلال استضافته في مداخلة هاتفية بالبرنامج.