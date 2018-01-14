بالفيديو.. انزلاق طائرة وغرقها في الوحل

انزلقت طائرة ركاب عن مدرجها أثناء هبوطها في مطار تركي ليل السبت، لكن جرى إنقاذ ركابها جميعا.

وأظهرت صور دراماتيكة انزلاق الطائرة بشكل مخيف على حافة الجرف الطيني المجاور والمطل على البحر الأسود.

وأفادت "سكاي نيوز" بأن الطائرة كانت هبطت في مطار مدينة طرابزون قادمة من العاصمة أنقرة.

والطائرة من طراز بوينغ 737 وكان على متنها نحو 162 شخصا، ولم يتضح على الفور السبب وراء انزلاقها.

وأعلنت السلطات فتح تحقيق في الحادث، وأغلقت المطار لعدة ساعات قبل أن تعيد فتحه.