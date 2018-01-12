جراح شهير ينقش حروف اسمه على كبد مرضاه

حكم على جراح بريطاني شهير في أمراض الكبد بالعمل في خدمة عامة لمدة 12 شهرا وتغريمه 10 آلاف جنيه استرليني (13500 دولار) اليوم الجمعة بعدما اعترف بنقش حروف اسمه الأولية حرقا على كبدي اثنين من مرضاه.

وأقر سيمون برامهول 53 عاما بالذنب لتهمتي اعتداء لكنه نفى تهما أكثر خطورة بالتسبب في "إحداث ضرر فعلي بالجسد" في محكمة بيرمنجهام الملكية كورت الشهر الماضي.

وتم العثور على الحروف الأولية لاسم برامهول على كبد مريض خضع لعملية زراعة كبد، واكتشف ذلك جراح آخر قام فيما بعد بعملية جراحية للمريض.

وقال الإدعاء إلى التحقيق وجد أن برامهول قد نقش حروف اسمه الأولى حرقا على كبد مريض ثان مستخدما تجلط الدم بشعاع الأرجون، وهو إجراء شائع استخدامه لعلاج جروح الكبد.

وذكر فرانك فيرجوسون رئيس وحدة الجريمة الخاصة لهيئة الإدعاء الملكية إن "من المهم إجراء هذه الملاحقة القانونية من أجل الضحايا وأيضا للحفاظ على ثقة المرضى الذين يضعون كامل ثقتهم في الجراحين".

وقالت الهيئة في وقت سابق إن برامهول كان "جراحا محترما" ارتكب اعتداءين كانا "خاطئين ليس فقط على المستوى الأخلاقي، بل وعلى المستوى الجنائي أيضا".