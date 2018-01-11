فيديو .. حوت ينقذ عالمة أحياء من قرش طوله 3 أمتار



أفادت صحيفة "إنديبندنت" البريطانية، ان عالمة الأحياء ومخرجة أفلام الحيوانات، نان هاوزر (63 عاما)، تواصلت مع الحوت دون أن تنتبه إلى اقتراب قرش عملاق، حيث قام الحوت بحماية المرأة وتغطيتها بزعانفه، ثم رفعها على ظهره إلى سطح البحر.

وبحسب هاوزر فإن مثل هذا التصرف الغريب للحوت استغرق 10 دقائق. وأوضحت العالمة أنها لاحظت بالقرب منها حوتا آخر حاول هو أيضا طرد القرش.

وقال غواصون آخرون وصيادو أسماك شهدوا الحادثة إن الحوت حماها من القرش البالغ طوله نحو 3 أمتار.

وترى عالمة الأحياء أن تلك الحادثة تدل على أن الحيتان تمتلك غريزة خاصة بحماية كائنات حية أخرى، وأوضحت أن الحادثة يمكن اعتبارها أول حالة مسجلة حاول فيها حوت حماية إنسان من القرش.