العثور على سيارة لصوص سرقوا مجوهرات فندق ريتز باريس

تبحث الشرطة الفرنسية عن لصين هاربين بعدما عثرت على سيارة استخدمها الاثنان وشركاؤهما لسرقة مجوهرات من متجر بفندق ريتز كارلتون الفاخر في باريس.

ونفذ ثلاثة ملثمين يحملون الفؤوس حادث السرقة في وقت متأخر من أمس الأربعاء بالفندق الواقع بقلب العاصمة قرب وزارة العدل.

وقال مصدر مقرب من التحقيق إن الشرطة ألقت القبض على الثلاثة وجميعهم في سن الثلاثين عاما تقريبا بعد محاصرتهم داخل المبنى.

وألقى الثلاثة بعض المسروقات على شريكين آخرين كانا ينتظران بالخارج وهرب الشريكان بسيارة ودراجة نارية. وأوضح المصدر أن قائد الدراجة سقطت منه حقيبة بها بعض المسروقات بعدما صدم بدراجته النارية أحد المارة.

وأضاف المصدر أن الشرطة عثرت على السيارة على بعد 20 كيلومترا شمالي باريس.

كانت الشرطة قالت إن لصوصا مسلحين بفؤوس سرقوا مجوهرات ربما تصل قيمتها لأكثر من خمسة ملايين دولار من متجر بالفندق الشهير.

وقال مصدر بالشرطة "الخسارة كبيرة للغاية ولم تقدر بعد". وتكهن مصدر آخر بأن الخسارة تقدر بنحو 4.5 مليون يورو (5.38 مليون دولار) لكنه قال إنه تمت استعادة حقيبة ربما تحتوي على جزء من المسروقات.

وافتتح فندق ريتز باريس عام 1898 وكان أول فندق في العاصمة الفرنسية يوفر الكهرباء في جميع أدواره وفي دورات المياه بداخل الغرف.

ونزل مشاهير في الفندق مثل مصممة الأزياء كوكو شانيل والمؤلف مارسيل بروست كما كان يرتاده الكاتب الأميركي الشهير إرنست هيمنجواي.

وقضت الأميرة البريطانية الراحلة ديانا آخر ليلة لها في فندق ريتز قبل مقتلها في حادث سيارة مع صديقها دودي الفايد ابن محمد الفايد الذي يملك الفندق.