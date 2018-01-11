رد فعل مدهش من باندا بعد حرمانها من الطعام

انتشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو أثار إعجاب وتعاطف عدد كبير من رواد الإنترنت مع دب صغير من فصيلة الباندا.

ويظهر في مقطع الفيديو الباندا الصغير وهو يتناول طعامه، ولكن فجأة أخذت المسؤولة عنه الطعام من أمامه، ما أصابه بالصدمة والحزن الشديد، بحسب ما تداوله مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكانت ردة فعل الباندا مدهشة وغير متوقعة وكاد أن يغمى عليه بسبب حرمانه من الطعام، وهو ما جعل المسؤولة عنه تحاول أن تسنده حتى لا يقع.

وحصد الفيديو أكثر من نصف مليون مشاهدة وما يقرب من 5 آلاف مشاركة بالإضافة إلى 22 ألف إعجاب.