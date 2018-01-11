«دبي للتسوّق» يعلن عن تخفيضات الجمعة

يقدّم مهرجان دبي للتسوّق المفاجأة الثالثة لمبادرة "مفاجآت الجمعة"، التي تضفي التشويق على تجربة التسوّق خلال الحدث، وتوفّر بدورها لعشّاق التسوّق كل أسبوع تخفيضات مذهلة في محل تجاري بشكل حصري في أحد المراكز التجارية.



وابتداءً من الساعة العاشرة صباح يوم الجمعة 12 يناير الجاري، سيحظى المتسوّقون في متجر "السلام" بسيتي سنتر مردف في دبي، بفرصة اقتناء مجموعة واسعة من المنتجات التي تلبّي أذواقهم، وبخصومات بنسبة 90% حتى نفاد الكمية المعروضة. ويتضمن المتجر أسماء علامات تجارية مميّزة مثل: روي روبسون، وDKNY، وامبوريو أرماني، فيرساتشي جينز، ودولتشي أند قبانا، واسكادا، وروبرتو كافالي، ولوف موسكينو، وغيرها الكثير.

ومن الجدير بالذكر أنّ مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) تنظّم الدورة الـــ 23 لمهرجان دبي للتسوق خلال الفترة ما بين 26 ديسمبر حتى 27 يناير 2018 تحت شعار الحملة التسويقية "أسباب أكثر لاحتفالات أكبر"، ويهدف إلى توفير تجارب تسوّق لا مثيل لها، وعروض ترويجية مميّزة، وفرص الفوز بجوائز قيّمة، وفعاليات ترفيهية مشوّقة في مراكز التسوق ووجهات أخرى.