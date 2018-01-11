شاهد كيف حولت الانهيارات الطينية قصر أوبرا وينفري في كاليفورنيا

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:
صورة
طباعة Email

دمرت الانهيارات الطينية الطرق وهددت منازل عددا لا يحصى من سكان جنوب كاليفورنيا هذا الأسبوع، بمن فيهم المشاهير.

وكتب أسطورة التنس جيمي كونورز على تويتر أنه تم إجلائه بطائرة هليكوبتر يوم الثلاثاء من منزله في مونتيسيتو، وهو مجمع للأغنياء في مقاطعة سانتا باربرا.

وكتبت الصحفية التلفزيونية أوبرا وينفري، التي تملك قصرا في مونتيسيتو، على حسابها في إينستاجرام أنها استيقظت على رائحة "النيران المشتعلة" في حيها ونشرت صورا لها في الفناء الخلفي لقصرها الذي التهمه الطين.

كما نشرت فيديو يظهر حجم الأضرار التي لحقت بقصرها.

وشارك لاعب كرة القدم الأميركية تروي ايكمان صورة على انستجرام لقصره ومركبته التي تضررت من الانهيارات الطينية يوم الثلاثاء.

كما نشرت عارضات الأزياء جيجي حديد وبيلا حديد صور جوية على وسائل الاعلام الاجتماعية لمنزلهما المغمور بالطين.

 

 

كلمات دالة:
طباعة Email

مواد ذات علاقة

  • الصورة: بالفيديو.. 15 قتيلاً بانهيارات طينية في كاليفورنيا

    بالفيديو.. 15 قتيلاً بانهيارات طينية في كاليفورنيا

    أعلنت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأميركية، أمس، إن رجال الإنقاذ في الولاية عملوا طوال الليلة قبل الماضية على انتشال الأشخاص الذين حاصرتهم سيول وتدفقات طينية بمقاطعة سانتا باربره، أسفرت عن مقتل 15 شخصاً على الأقل وتدمير منطقة سكنية ساحلية.

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon