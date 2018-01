شاهد كيف حولت الانهيارات الطينية قصر أوبرا وينفري في كاليفورنيا

دمرت الانهيارات الطينية الطرق وهددت منازل عددا لا يحصى من سكان جنوب كاليفورنيا هذا الأسبوع، بمن فيهم المشاهير.

وكتب أسطورة التنس جيمي كونورز على تويتر أنه تم إجلائه بطائرة هليكوبتر يوم الثلاثاء من منزله في مونتيسيتو، وهو مجمع للأغنياء في مقاطعة سانتا باربرا.

وكتبت الصحفية التلفزيونية أوبرا وينفري، التي تملك قصرا في مونتيسيتو، على حسابها في إينستاجرام أنها استيقظت على رائحة "النيران المشتعلة" في حيها ونشرت صورا لها في الفناء الخلفي لقصرها الذي التهمه الطين.

كما نشرت فيديو يظهر حجم الأضرار التي لحقت بقصرها.

وشارك لاعب كرة القدم الأميركية تروي ايكمان صورة على انستجرام لقصره ومركبته التي تضررت من الانهيارات الطينية يوم الثلاثاء.

كما نشرت عارضات الأزياء جيجي حديد وبيلا حديد صور جوية على وسائل الاعلام الاجتماعية لمنزلهما المغمور بالطين.

